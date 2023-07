Viola Amherd will sich am europäischen Luftverteidigungssystem «Sky Shield» beteiligen. Das Parlament informierte sie bis zuletzt nicht darüber. Die Schweiz will sich offenbar am europäischen Luftverteidigungssystem «Sky Shield» beteiligen. Das bestätigte das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) am Dienstag gegenüber SRF. Geplant sei, dass Verteidigungsministerin Viola Amherd am Freitag in Bern eine (...)