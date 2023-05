Alle Beteiligten behinderten die Mechanismen zur friedlichen Beilegung des Konflikts, schreibt Ralph Bosshard, der als Senior Planung Officer für die OSZE in der Ukraine tätig war. Der Historiker Ralph Bosshard war Oberstleutnant i.G. der Schweizer Armee, absolvierte eine Ausbildung an der Generalstabs-Akademie in Moskau und diente unter anderem als Senior Planning Officer in der Special Monitoring Mission to Ukraine. Er kennt beide Konfliktparteien aus eigener (...)