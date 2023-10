Diese Aussage machte die ehemalige neuseeländische Premierministerin Yacinda Ardern auf der UN-Vollversammlung in New York. Eine globale Zensur sei notwendig, um die Menschheit zu retten. Die ehemalige neuseeländische Premierministerin Yacinda Ardern hat die «Pandemie»-Massnahmen in ihrem Land mit besonders harter Hand durchgezogen. Im Januar 2023 kündigte sie ihren Rücktritt an, weil sie, wie sie meinte, «nicht mehr genug im Tank» habe. Doch politische Entscheidungsträger, die im (...)