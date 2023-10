Durch den Ukraine-Krieg kommt es in der Bundesrepublik Deutschland zu einer geschichtlich einmaligen Aufrüstung. Darauf hat der Friedensforscher Lühr Henken aufmerksam gemacht. Die bundesdeutsche Regierung verhindert nach Aussage des Friedensforschers und -aktivisten Lühr Henken eine friedliche Lösung des Krieges in und um die Ukraine. Sie halte stattdessen unbeirrt an Waffenlieferungen an Kiew fest und beschleunige ihren Hochrüstungskurs «in bisher unbekanntem Ausmass». (...)