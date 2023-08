Grönländisches Eisschild derzeit grösser als im Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010

Die «Pandemie» hat den geopolitischen Wettlauf der Grossmächte um die besten Bio- und Überwachungstechnologien befeuert. Für die Zukunft droht ein gesellschaftspolitischer Paradigmenwechsel. Teil 2 der Serie «Totalitarismus im Gesundheitsmantel». (Mit Video) Über drei Jahre ist es her, seit die Weltgesundheitsorganisation WHO die Corona-Pandemie ausgerufen hat. Es folgte eine noch nie dagewesene globale Synchronisierung des Ausnahmezustands, ein wahrhaft historisches Ereignis. In der mehrteiligen Serie «Totalitarismus im Gesundheitsmantel» wird auf (...)