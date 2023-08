Schriftsteller C.J. Hopkins: Gefängnis oder Geldstrafe, weil er auf seinem Buch ein Nazi-Symbol verwendete

Seit 2019 habe der CEO von Pfizer knapp 100 Millionen Dollar an Gehalt verdient, informiert «The Dossier». Auch Stéphane Bancel, der CEO von Moderna, sei während der Covid-19-Ära zum Milliardär geworden. Albert Bourla, der seit 2019 als CEO von Pfizer fungiert, ist jetzt die bestbezahlte Führungskraft in der gesamten Pharmaindustrie. Darüber berichtet The Dossier. Das Portal beziffert Bourlas Gesamtvergütung auf «astronomische 33 Millionen Dollar». Seit 2019 habe er somit knapp 100 Millionen (...)