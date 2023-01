Apotheken-Umschau widerspricht Karl Lauterbach

Die von Robert F. Kennedy Jr. gegründete Organisation will dadurch Dokumente im Zusammenhang mit VAERS-Berichten über Schäden durch Covid-«Impfungen» erhalten. Children’s Health Defense (CHD) hat vor dem Bundesgerichtshof in Washington eine Klage gegen die U.S. Food and Drug Administration (FDA) eingereicht, berichtet The Defender. Dadurch will die Organisation Dokumente im Zusammenhang mit der Sicherheitsüberwachung der Covid-«Impfstoffe» durch die (...)