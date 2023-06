EU-Impfpass als Grundlage für globales WHO-Zertifizierungsnetz

Dem Gouverneur von Cherson zufolge liegt 68 Prozent der überfluteten Fläche am linken Ufer des Dnepr und ist von den Russen besetzt. Von Andrea Murgia, «Byoblu» Ein grosser Teil der Region Cherson in der Ukraine ist überflutet, Dutzende von Menschen wurden verletzt und das Kernkraftwerk Saporischschja steht unter Beobachtung. Die ersten Auswirkungen des Zusammenbruchs des Kachowka-Staudamms sind bereits zu spüren. In den ersten Momenten lag das (...)