Thinktanks mit Verbindungen zur Kriegsindustrie werden in der «New York Times» und Co. siebenmal häufiger zitiert als Pentagon-ferne Organisationen. Dies hat das Quincy Institute herausgefunden. Bellizistische Denkfabriken sind in den grossen Medien übervertreten. Zu diesem Ergebnis ist eine Untersuchung des Quincy Institute for Responsible Statecraft gekommen. Dieses untersuchte, wie oft einflussreiche Denkfabriken in den grossen US-Medien abgebildet werden. Hierfür analysierte das (...)