Die ungarische Europaabgeordnete Enikó Gyór skizziert vor dem EU-Parlament die aktuelle Lage in Spanien: Sánchez Agenda verfolge den «Abbau von Rechtsstaatlichkeit und Freiheiten». Die Europaabgeordnete Enikó Gyóri, von 2014 bis 2019 ungarische Botschafterin in Madrid, hat in einer Sitzung des Europäischen Parlaments am 18. Januar die Lage in Spanien auf den Punkt gebracht (hier, hier, hier und hier). Während der Sitzung zum «Schutz der Rechtsstaatlichkeit in Spanien» (...)