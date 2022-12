«Internationale Verständigung und Versöhnung»-Preisträgerin plädiert für eine militärische Lösung in der Ukraine

Der Deutsche Bundestag als selbsternannte Historikerkommission und als Akteur in der ukrainisch-russischen Propagandaschlacht. Statt längst überfälliger Deeskalation wird Öl ins Feuer gegossen. Hermann Ploppa Dieser Beitrag ist zuerst auf Apolut erschienen. Der Deutsche Bundestag hat mit grosser Mehrheit am vergangenen Mittwoch, dem 30. November 2022, eine Resolution verabschiedet, die in mehrfacher Hinsicht zu denken gibt <1>. Der Deutsche Bundestag hat nämlich im Namen des Deutschen Volkes (...)