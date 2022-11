Italien: Demokratische Partei und Ärztekammer greifen Klinik an, in der Impfopfer behandelt werden

Moderna hat bereits zwei Studien gestartet, Pfizer will in den nächsten Monaten mindestens mit einer Studie beginnen. Kritiker sehen sich derweil in ihren Bedenken bestätigt. Sowohl Pfizer als auch Moderna führen klinische Studien durch, um mögliche Langzeit-Herzprobleme im Zusammenhang mit ihren Geninjektionen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu untersuchen. Darüber berichtet etwa NBC News. Das Foto zeigt, wie ein Mitarbeiter des Gesundheitswesens am 14. (...)