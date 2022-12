Italienisches Gesundheitsministerium: «Eine wahre Epidemie von Krebsfällen»

Und weitere Empfehlungen aus englischsprachigen Medien: Keine Anzeichen für Frieden in der Ukraine; CIA soll Sabotageangriffe in Russland steuern; Die Länder mit den höchsten Sterblichkeitsraten während der «Pandemie»; WEF 2023. ZeroHedge: Eine Frage für 2023: Haben die Märkte die Talsohle schon erreicht? Die Peitschenhiebe gehen weiter, und es sollte niemanden überraschen, dass sich die Aktien am letzten Handelstag des Jahres erholten. Doch das wird keinen grossen Unterschied machen – wir sind auf dem besten Weg, das (...)