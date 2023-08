«l’AntiDiplomatico» listet einige prominente Beispiele auf. Die Verfolgungen würden zu einer weiteren Verschlechterung der Menschenrechtslage in der Ukraine führen. Nachdem sie vor einem Jahr verboten wurde, befindet sich die ukrainische Opposition weiterhin unter dem «eisernen Absatz der Kiewer Junta», schreibt Clara Statello in l’AntiDiplomatico. Während die Ukraine schwere Verluste aufgrund einer Offensive erleide, die in zwei Monaten nicht die erhofften (...)