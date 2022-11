Jeder 55. Geimpfte landet im Spital

«The Primordial Code» heisst der neue Dokumentarfilm von Marijn Poels. Im Gespräch mit «Transition News» erklärt der niederländische Filmemacher, wie Gehorsam und die Befreiung davon ablaufen können. Dieser aufschlussreiche Dokumentarfilm soll laut Marijn Poels zeigen, «wie die Menschheit in den Modus Gehorsam gerutscht ist und wie sie da wieder herauskommt». Mit seinem neuesten Film will er zum Nachdenken anregen und den Wesenskern des Menschen freilegen. – Wie konnten sich in den letzten (...)