US-Spezialeinheiten in der Ukraine – Neonazistische ukrainische Delegation trifft US- Kongress – Fiskalische Zeitbombe in den USA – «Ewige Chemikalien» verbunden mit niedriger Spermienqualität – mRNA-Injektionen und 5G – Ursache der vielen Todesfälle im Frühjahr 2020. AntiWar.com: Bericht: US-Spezialeinheiten sind in der Ukraine vor Ort Die Präsenz ist Teil einer breit angelegten geheimen Operation, an der auch die CIA beteiligt ist. The Grayzone: «Jetzt seid ihr alle Asow»: «Offen neonazistische» ukrainische Delegation trifft Kongress und bereist die USA (...)