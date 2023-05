Das fordert die Organisation PANDA. Berechnungen zeigen, dass die Autoren der Studie die «Covid»-Sterblichkeit und die Wirksamkeit der Injektionen überschätzt haben und die Schlussfolgerungen daher falsch sind. Am 23. Juni 2022 veröffentlichte das Fachjournal The Lancet eine Studie mit dem Titel «Global Impact of the first year of Covid-19 vaccination: a mathematical modelling study». Die Autoren «schätzten, dass Impfungen zwischen dem 8. Dezember 2020 und dem 8. Dezember 2021 in 185 Ländern und (...)