Kanada: Regierung fälschte Sicherheitsmitteilung, um den «Freedom Convoy» zu verunglimpfen

Und da die Aufsichtsbehörden genmanipulierte Lebensmittel nicht als gentechnisch veränderte Organismen (GVO) betrachten, müssen sie nicht gekennzeichnet werden. Pairwise, ein Unternehmen für landwirtschaftliche Biotechnologie, hat mit Conscious Greens Purple Power Baby Greens Blend das erste CRISPR-veränderte Lebensmittel entwickelt, das für Verbraucher in den USA erhältlich ist. Darüber berichtet Dr. Joseph Mercola in The Defender. Das Unternehmen (...)