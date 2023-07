Kann KI falsche Videos im Internet aufspüren?

Der Geopolitik-Forscher Ahmed Adel betrachtet die schlimme Wirtschaftslage Europas und sieht in der Aufhebung der Sanktionen gegen Russland eine Teillösung. In South Front analysiert der Forscher für Geopolitik und politische Ökonomie Ahmed Adel die Wirtschaftslage in Europa. Auf den Beitrag aufmerksam machte das italienische Nachrichtenportal ComeDonChisciotte. Adel meint: Der Industrieriese Deutschland gehöre zu den Ländern, die am stärksten von den (...)