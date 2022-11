Klaus Schwab sieht China als «Vorbild»

Bewilligte Krankheitserreger – Stromausfälle an Schulen – Ende der Kryptomanie – Bargeldlos in Restaurants 💡 Epidemiengesetz: Bewilligte Krankheitserreger (00:45) 💡 Geplante Stromausfälle an Schulen (06:28) 💡 Das Ende der Kryptomanie (10:28) 💡 Update: Bargeldlos in Restaurants (19:55) 💡 Film: «Died Suddenly» (23:12) 💡 Hinweis in eigener Sache (26:42) Die Quellenangaben finden Sie auf TransitionTV. Mögen Sie (...)