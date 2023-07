Letztes Jahr seien in Europa 20’000 Menschen an hitzebedingten Krankheiten gestorben und es könne noch schlimmer kommen. Auch das «Wiederaufleben» der Affenpockeninfektionen sei eine Gefahr, erklärt der WHO-Europachef. Der spanische Mainstream schürt Angst vor kommenden tödlichen Hitzewellen und propagiert eine WHO-Sommerwarnung: «Letztes Jahr starben in Europa 20’000 Menschen an hitzebedingten Krankheiten, und es könnte noch schlimmer kommen.» Diese Aussage machte der Regionaldirektor der (...)