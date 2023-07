Wie wenig sich doch in 1800 Jahren ändert. Nicht die Sitten, nicht die Klagen, nicht die Mahnungen, aber auch nicht die Wege für den Neuanfang. Die Zeiten waren nicht mehr die besten. Der alte Glanz der Reiches war am Verblassen, der Frieden brüchig, die Moral bereits im Niedergang. Bischof Cyprian von Karthago im heutigen Tunesien beschreibt seine Zeit, die Mitte des 3. Jahrhunderts, in eindringlichen Worte: «Begeht der einzelne einen (...)