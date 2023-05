Der Blick in den Spiegel der Geschichte kann schmerzlich sein, aber er liefert Anhaltspunkte für die gesellschaftliche Idealfigur. Juristen wie Politiker sollten sich ihm nicht verweigern. Am vergangenen Mittwoch, 17. Mai, hatte der deutsche Rechtsanwalt Ralf Ludwig einen Stellungswechsel zu vollziehen. Im Amtsgericht von Garmisch-Partenkirchen fand er sich erstmals selber auf der Anklagebank wieder. Sein Vergehen: Ende November 2020 hatte er in einer Ansprache den kritiklosen (...)