Der WikiLeaks-Gründer sitzt seit 2019 im Gefängnis in England, weil er etliche Verbrechen der USA und weiterer Regierungen aufgedeckt hat. Nun muss alles dafür getan werden, um Assange wieder auf freien Fuss zu bringen. Ein Beitrag von Stef Manzini Geschlossen handeln heisst Kraft entfalten. Die Neuen Medien in Österreich, der Schweiz und in Deutschland stehen für «Free Press - Free Assange». Stattzeitung.org ruft zur Solidarität mit dem WikiLeaks-Gründer, und zur unmissverständlichen Forderung zu seiner Freilassung auf. Die Neuen Medien (...)