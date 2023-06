Moskau lehnt den afrikanischen Friedensplan diplomatisch ab, zeigt aber dennoch Interesse

Während Minister der beiden Länder in Berlin die Kooperation stärken wollen, arbeitet die Bundesregierung an einer Verschärfung der Chinastrategie, schreibt «German Foreign Policy». Wie gestern früh bekannt wurde, will das Bundesinnenministerium «Anhaltspunkte» gefunden haben, nach denen die Nutzung von Huawei-Technologie in den deutschen 5G-Netzen «die öffentliche Ordnung oder Sicherheit» gefährde, die Einstufung läuft auf ein Huawei-Verbot hinaus. Zudem wird berichtet, die (...)