mRNA-Injektionen erhöhen Risiko schwerer vaginaler Blutungen drastisch

Nächste Woche führt die NATO mit Verbündeten ein grosses Luftkriegmanöver in Norwegen, Schweden und Finnland durch, schreibt «German Foreign Policy». Die Bundeswehr beteiligt sich ab dem kommenden Montag an einem Luftkriegsmanöver in Europas hohem Norden und treibt damit die Militarisierung arktischer Regionen voran. In Norwegen, Schweden und Finnland werden zahlreiche NATO- und verbündete Staaten in unmittelbarer Nähe zur russischen Grenze mit (...)