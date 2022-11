Multipolar: Aufrüstung: Bei wem landet das Geld?

Von Christiane Born In meinem Wohnviertel unterhält man sich noch. So traf ich vor einiger Zeit einen älteren Herrn in der kleinen Einkaufspassage bei der Gemüsehändlerin. Wir kamen auf das Thema Corona-Impfung zu sprechen. Er sagte schnell zu mir: «Ja, da habe ich mich getäuscht und einen Fehler gemacht. Ich würde (...)