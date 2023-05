Immer wieder zerstören Lehrer bereits in frühen Jahren die natürliche Neugier von Kindern. Das geht so weit, dass einem auch rasch einmal der Stempel «leseunfähig» aufgesetzt wird. Von Rudolf Schmidheiny Vor vier Tagen hatte ich in einem nahegelegenen Ort einen jungen Mann getroffen, der zusammen mit seinem Kollegen etwas gelangweilt an einer Wand lehnte. Ich hatte etwas Lesestoff dabei, den ich zwecks Verbreitung abweichender Meinungen weiter reiche: «Wann haben Sie zum letzten mal in einer (...)