Der Schweizer Aussenminister nimmt heute an der «Geberkonferenz» teil. Anwesend sind dort ausschliesslich westliche Politiker, darunter auch der ukrainische Premierminister Denis Schmihal. Ignazio Cassis nimmt heute in Paris an einer hochrangigen Ukraine-Konferenz teil. Eröffnet wurde sie vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodimir Selenski, der per Videokonferenz teilnimmt. Selenski betonte zu Beginn, dass sein Land «mindestens (...)