Ein wahrheitsgetreuer Bericht über Julian Assanges «Verbrechen». Von Paul Craig Roberts, «Institute for Political Economy» Julian Assange wird seit mehr als einem Jahrzehnt mit falschen Anschuldigungen schikaniert und seit einem Jahrzehnt im Gefängnis beziehungsweise in der ecuadorianischen Botschaft in London unter Hausarrest gehalten. Assanges Ärger begann, als zwei schwedische Frauen ihn jeweils mit nach Hause in (...)