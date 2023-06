Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, schürte in New York Klimapanik und nahm die fossile Brennstoffindustrie ins Visier, die seiner Meinung nach das «verschmutzte Herz der Klimakrise» ist. Nach einem Treffen mit führenden Vertretern der Zivilgesellschaft verbreitete UNO-Generalsekretär António Guterres am vergangenen Donnerstag in New York Klimapanik. Auf einer Pressekonferenz erklärte er: «Die Länder sind weit davon entfernt, ihre Klimaversprechen und -verpflichtungen einzuhalten. (...)