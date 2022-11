Der russische Präsident glaubt, dass die unipolare Welt der Vergangenheit angehört. Die Welt befinde sich an einem historischen Scheideweg. Von Ray McGovern Dieser Beitrag ist zuerst in englischer Sprache auf Antiwar.com erschienen. Der russische Präsident Wladimir Putin stellt die Vernunft derjenigen in Frage, die «die Beziehungen zu China verderben wollen, während sie gleichzeitig Waffen im Wert von Milliarden an die Ukraine liefern, um gegen (...)