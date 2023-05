Der ehemalige «KenFM»-Moderator ist der Meinung, dass die «Schweizer Gastfreundschaft» seit Jahrzehnten ausgenutzt werde von Organisationen wie der WHO, dem WEF und der GAVI. Biobauer Urs Hans ist eine Art Demo-Champion in der Region Winterthur. Niemand hat in der jüngsten Vergangenheit mehr Kundgebungen in der Eulachstadt organisiert als der ehemalige Kantonsrat und Aufrecht-Nationalratskandidat. In den vergangenen Jahren hat er sich aktiv gegen die Corona-Politik (...)