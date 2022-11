UN-Hochkommissar Volker Türk mahnt in einem offenen Brief an den Twitter-Eigentümer, dass der Tech-Gigant künftig zu einer «Hassrede»-Plattform mutieren könnte. Die Twitter-Übernahme durch Elon Musk wird gegenwärtig kontrovers diskutiert. In zahlreichen alternativen Medien wird Musk dafür gefeiert – schliesslich habe er angekündigt, Twitter zu einem «Marktplatz der Debatte» zu machen. Rasch einmal übersehen wird die gefährliche Macht, welche Musk als (...)