Durch Impfkritiker würden mehr Menschen sterben als durch «Waffengewalt» und «Terrorismus», hetzt Peter Hotez in einem Video. Die WHO hat es über Twitter geteilt. Menschen, die sich gegen die Covid-«Impfung» wehren, stellen eine «grosse tödliche Kraft» dar und sind «antiwissenschaftlich». Das sagt Dr. Peter Hotez in einem Video, das die Weltgesundheitsorganisation (WHO) via Twitter veröffentlicht hat. Hotez ist Professor für Biologie am Baylor College of (...)