Online-Konferenz Corona-Solution: «WHO - Die Auflösung einer einst guten Idee»

Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) empfiehlt Familien, die sich kaum noch eine warme Mahlzeit für ihre Kinder leisten können, zu McDonald’s zu gehen. (Mit Video) Erst kürzlich hat die Partei (ÖVP) von Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer ihre Herbstkampagne gestartet: «Glaub an Österreich». Dies in Anlehnung an den Staatsmann Leopold Figl nach dem Zweiten Weltkrieg. Nun zeigt ein Video, das sich am Mittwochabend verbreitet hatte, wie Nehammer sich über (...)