Die «dunkle Geschichte» des britischen Königshauses, der Club of Rome, das «Komitee der 300» und Charles’ «verkorkste Vision» für die Zukunft des Vereinigten Königreichs – und der ganzen Welt. Am 6. Mai 2023 waren die Mainstream-Medien voll in ihrem Element. Mit Hingabe und Begeisterung berichteten sie darüber, wie Prinz Charles mit Prunk und Pathos zum König der Briten gekrönt wurde. Hinter die Kulissen wollte dabei keiner schauen. Das Medienportal The Exposé hat diesen Job übernommen. (...)