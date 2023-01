Pfizer «optimiert» Mutationsprozess von SARS-CoV-2

Eine wichtige Meeresströmung, die wärmeres Wasser in die Arktis pumpt, schwächt sich ab. Das lässt die Temperaturen im Nordatlantik absinken auf Werte wie zwischen 1950 und 1970. Die nördliche Hemisphäre könnte bis in die 2050er Jahre in eine Phase der Abkühlung mit bis zu 0,3°C weniger eintreten. In der Folge wird sich auch der Rest des Globus abkühlen. Dies ist die Schlussfolgerung einer letztes Jahr veröffentlichten und von den Mainstream-Medien ignorierten Studie. Die (...)