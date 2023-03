Putin kommt ins Zürcher Hallenstadion

Aufgrund dieser Anschuldigung wurde ein internationaler Haftbefehl gegen Wladimir Putin erlassen. Kritische Stimmen zweifeln am westlichen Narrativ und weisen auf ähnliche Operationen der USA in Vietnam hin. Von Konstantin Demeter Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH, ICC) in Den Haag hatte am 17. März einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seine Kinderbeauftragte Maria Lwowa-Belowa erlassen. Der Vorwurf: Sie seien «mutmasslich verantwortlich für das Kriegsverbrechen der rechtswidrigen (...)