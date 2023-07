Regierungen finanzieren Kampagne zur Neubearbeitung klimawissenschaftlicher Wikipedia-Einträge

Zu diesem Schluss kommt eine Meta-Studie. Giftige Metalle wie Arsen, Blei und Kadmium befinden sich in der Luft, im Wasser, in Böden und in Lebensmitteln. Die Kontamination durch Metalle, selbst in geringen Mengen, erhöht das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und kann zu Schlaganfällen und Herzinfarkten führen, warnt eine neue Meta-Studie. Demnach bestätigt die weltweite epidemiologische Forschung, dass Blei, Kadmium und Arsen mit einem (...)