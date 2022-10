Ist bereits die falsche Ansicht strafbar oder erst die offenkundige Tat? Bis und damit das enschieden wird, gelten das freie Gewissen und das freimütige Wort, trotz zunehmender Gefahr. Die einen wollten nach Gesinnung verurteilen, der andere nach Tat. Die einen schauten drauf: Was behauptet er, was unseren Werten zuwiderläuft? und der andere: Was genau hat er begangen? Dazwischen stand der, dem das Justizpersonal nach dem ersten Verhör zum Spott eine Krone aus dornigem Gestrüpp (...)