Die Schweiz verzeichnet inzwischen seit vier Wochen eine Übersterblichkeit. Experten sind alarmiert. Erklärungen haben sie keine. In zahlreichen Ländern ist derzeit eine Übersterblichkeit zu beobachten. Auch in der Schweiz. Gemäss den am Dienstag publizierten Daten für die Woche bis zum 23. Oktober ist in der Schweiz nun während der vierten Woche in Folge eine Übersterblichkeit in der Altersgruppe 65+ festzustellen – ähnlich (...)