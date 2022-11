Die «Weltklima-Konferenz» in Sharm-el-Sheik umgarnt die Führer der Weltreligionen mit dem neuen Ethos einer Klima-Religion. Derzeit läuft in Ägypten eine weitere «Weltklima-Konferenz», die COP27 («Conference of the Parties», Nr. 27). Angesichts einer «sich verschärfenden Energiekrise, rekordverdächtiger Treibhausgaskonzentrationen» und anderem strebt man «eine neue Solidarität zwischen den Ländern an, um das bahnbrechende (...)