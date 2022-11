Reitschuster: Leibfotografen für 400.000 Euro: Wie Habeck Hof hält

Kriegstreiberische Hyänenen in Europa; Einbruch auf US-Markt bestehender Häuser; 63% Geburtenrückgang in Australien nach Einführung von Covid-«Impfstoffen»; Die Maskenparade-Scharade. The Saker: Ein gefährliches Rudel Hyänen läuft in Europa frei herum Inzwischen haben die meisten von Ihnen sicher von dem «mysteriösen» Raketeneinschlag in Polen gehört. Es ist eigentlich recht interessant zu sehen, wie sich diese Geschichte «entwickelt» hat. Zuerst wurde es als russischer Angriff (...)