Betroffen sind Mädchen. Eine Jugendliche sagt: «Wir konnten niemanden sehen, wir konnten nicht kontrollieren, wohin wir gingen. Das Einzige, was wir kontrollieren konnten, war, was wir assen und wie wir aussahen.» Hausärztliche Aufzeichnungen zeigen einen starken Anstieg von Essstörungen und Selbstverletzungen bei Mädchen in Grossbritannien während der «Pandemie», so eine Studie über die die BBC berichtet. Der Anstieg war am stärksten bei Mädchen, die in den wohlhabendsten Gegenden lebten, was auf einen besseren (...)