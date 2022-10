In den Jahren 2021-22 habe die Regierung 937’000 Dollar an Impfopfer ausgezahlt. Im Haushalt 2023 seien dafür 77 Millionen Dollar vorgesehen, informiert «News.com.au». Still und heimlich hat die australische Regierung in ihrem kürzlich veröffentlichten Haushaltsplan die finanziellen Mittel für die Entschädigung von Impfschäden erhöht. Darüber berichtete News.com.au am 26. Oktober. In den Jahren 2021-22 wurden 937’000 Dollar an Impfgeschädigte ausgezahlt; im (...)