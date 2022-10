Gemäss den offiziellen Daten des Statistikamtes sterben zudem «geimpfte» Kinder 137-mal eher an «Covid» als Kinder ohne Injektion. Die britische Regierung hat in aller Stille bestätigt, dass die Covid-19-Impfstoffe Kinder in einem noch nie dagewesenen Ausmass umbringen, berichtet The Exposé. Die neuesten Daten des britischen Statistikamtes Office for National Statistics (ONS) zeigen, dass gegen Covid «geimpfte» Kinder ein (...)