Das ist das Ergebnis einer Anfrage, die die Biostatistikerin Christine Massey auf Basis des Gesetzes zur Informationsfreiheit gestellt hat. Sie bestätigt, was kürzlich Stefano Scoglio im «Transition-News»-Interview äusserte. «Die amerikanische Seuchenbehörde Centers for Disease Control and Prevention, kurz CDC, war nicht in der Lage, einen Nachweis dafür zu erbringen, dass das angebliche ‹SARS-COV-2-Spike-Protein› in einer Person gefunden und gereinigt wurde.» Das berichtet die kanadische Biostatistikerin Christine (...)