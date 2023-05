Es ist an der Zeit, dass der nächste US-Präsident den Angriffskriegen der USA ein Ende setzt. Von Ron Paul Die NATO hat ihr Verfallsdatum weit überschritten. So kann die Geschichte der Organisation seit dem Ende des Kalten Krieges in Kürze beschrieben werden. Seither sucht die NATO verzweifelt nach einer Aufgabe. In den späten 1990er Jahren beschloss sie, unter der Clinton-Regierung die (...)