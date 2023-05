Im Rahmen eines Pilotprojekts in Kalifornien mussten Hunde an den Knöcheln der Kinder riechen. 82 Prozent der «positiven» Ergebnissen erwiesen sich, abgeglichen mit Antigentests, als falsch. Bereits Ende 2020 hat man damit begonnen, «Covid-Schnüffelhunde» auf Flughäfen einzusetzen, später auch an Veranstaltungen. So kamen Forscher auf die Idee, solche Hunde auch auf Schulkinder loszulassen: Sie führten an einigen Grundschulen in Kalifornien ein Pilotprojekt durch, dessen Resultate in (...)